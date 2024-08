Rechtbank vindt first in, first out bij nareisaanvraag acceptabel

DEN HAAG (ANP) - De keuze van de minister om nareisaanvragen te behandelen op basis van het first in, first out-principe is aanvaardbaar. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Het principe dat degene die het langst wacht op een beslissing ook het eerst aan de beurt komt, levert de aanvragers meer rechtszekerheid en meer rechtsgelijkheid op, aldus de rechtbank.

Mensen met een asielvergunning kunnen een aanvraag indienen om te worden herenigd met hun partner, kinderen of andere familieleden. Maar besluiten over deze nareisaanvragen worden al langer niet behandeld binnen de termijn die daarvoor staat, waardoor forse achterstanden zijn ontstaan. Dat leidt weer tot procedures bij rechtbanken, die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) termijnen opleggen waarbinnen alsnog een beslissing moet worden genomen, schrijft de rechtbank. Worden die termijnen niet gehaald, dan moet de minister dwangsommen betalen aan de aanvrager.

Die beslistermijnen zijn volgens de rechtbank Den Haag niet meer realistisch "en leiden niet tot een wijziging van de behandeling van de aanvragen, ook al lopen de dwangsommen op". Daarom is het first in, first out-principe aanvaardbaar, concludeert de rechtbank.

De rechtbank meldt er wel bij dat het moet gaan om een tijdelijk principe en dat het noodzakelijk is dat het probleem op een structurele manier wordt opgelost.