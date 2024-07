Rechtbank VS geeft oude Epstein-documenten vrij

PALM BEACH (ANP) - Een Amerikaanse rechtbank heeft documenten vrijgegeven over een zestien jaar oud strafrechtelijk onderzoek naar zakenman Jeffrey Epstein. Daar komt volgens Amerikaanse media uit naar voren dat twee vermeende minderjarige slachtoffers door de autoriteiten zijn gewaarschuwd dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan prostitutie en daar ook zelf vervolgd voor konden worden.

Meer dan 150 documenten die verband houden met de zedenzaak uit 2006 zijn openbaar gemaakt. Een onderzoeksjury stelde Epstein destijds in staat van beschuldiging voor één prostitutiegerelateerde aanklacht, waarbij ook niet werd verwezen naar de jonge leeftijd van de slachtoffers. De plaatselijke politiechef reageerde daar woedend op en droeg de zaak over aan de FBI.

In de vrijgegeven documenten staat informatie over verklaringen die voor de onderzoeksjury zijn afgelegd door betrokkenen bij de zaak. Zo kwam een rechercheur aan het woord die tal van vermeende minderjarige slachtoffers van de zakenman had gehoord. Ook getuigden twee minderjarigen die 14 en 16 geweest zouden zijn toen het misbruik begon.

Kritische vragen

Zowel de rechercheur als de jonge getuigen kregen kritische vragen van de aanklager. Die hield de meisjes voor dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan prostitutie. De agent werd verwijtend toegesproken omdat hij niet zou hebben doorgevraagd over wat een van de tieners met het geld deed dat ze van Epstein kreeg.

De toenmalige advocaat van een van de minderjarige getuigen spreekt daar bij ABC News schande over. Hij stelt dat aanklagers hun eigen getuigen ondermijnden omdat ze vervolging van Epstein destijds niet aandurfden. De multimiljonair beroofde zichzelf in 2019 in New York van het leven in een detentiecentrum. Hij was toen een verdachte in een andere zedenzaak met minderjarige slachtoffers.