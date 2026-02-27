ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank VS halveert megaboete voor Greenpeace

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 22:57
anp270226196 1
MANDAN (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechtbank heeft een boete voor Greenpeace gehalveerd naar 345 miljoen dollar (292 miljoen euro). De milieuorganisatie kreeg vorig jaar een megaboete voor betrokkenheid bij protesten tegen de aanleg van een oliepijpleiding in de staat North Dakota.
Het betrokken bedrijf Energy Transfer beschuldigde Greenpeace van laster en een gewelddadige campagne. Een rechtbank gaf de Amerikaanse en internationale takken van Greenpeace in juli vorig jaar opdracht tot de betaling van meer dan 660 miljoen dollar aan schadevergoeding. Een rechter heeft het bedrag nu flink verlaagd, omdat sommige schadeposten dubbel waren meegeteld.
Greenpeace heeft gezegd dat de organisatie in beroep wil gaan en heeft meermaals benadrukt dat zij geen honderden miljoenen dollars kan betalen. Energy Transfer is tegen de halvering van de toegekende schadevergoeding. De topman van het bedrijf zei eerder dat het "afgeven van een boodschap" het belangrijkste doel was van de rechtszaak.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

Loading