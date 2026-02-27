Rechtbank VS halveert megaboete voor Greenpeace

MANDAN (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechtbank heeft een boete voor Greenpeace gehalveerd naar 345 miljoen dollar (292 miljoen euro). De milieuorganisatie kreeg vorig jaar een megaboete voor betrokkenheid bij protesten tegen de aanleg van een oliepijpleiding in de staat North Dakota.

Het betrokken bedrijf Energy Transfer beschuldigde Greenpeace van laster en een gewelddadige campagne. Een rechtbank gaf de Amerikaanse en internationale takken van Greenpeace in juli vorig jaar opdracht tot de betaling van meer dan 660 miljoen dollar aan schadevergoeding. Een rechter heeft het bedrag nu flink verlaagd, omdat sommige schadeposten dubbel waren meegeteld.

Greenpeace heeft gezegd dat de organisatie in beroep wil gaan en heeft meermaals benadrukt dat zij geen honderden miljoenen dollars kan betalen. Energy Transfer is tegen de halvering van de toegekende schadevergoeding. De topman van het bedrijf zei eerder dat het "afgeven van een boodschap" het belangrijkste doel was van de rechtszaak.