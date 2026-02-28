Heinen wil box 3-wet nog voor de zomer aanpassen

Minister van Financiën Eelco Heinen wil het omstreden wetsvoorstel over vermogensrendementsbelasting (box 3) nog voor de zomer in aangepaste vorm door de Tweede Kamer krijgen. Dat zei hij vrijdagavond in Café Kockelmann op NPO 2.

Amper twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe box 3-wetgeving, maar de financiële onrust die daarna ontstond bracht Heinen ertoe in te grijpen, zei hij. "Er ontstond een enorme storm door dit wetsvoorstel, dat overigens nog niet eens is aangenomen door de Eerste Kamer," aldus de minister.

De onrust bereikte ook het buitenland, met oproepen om geld uit Nederland weg te halen. "Er waren ook echt zorgen bij mensen thuis: is mijn spaargeld nog wel veilig? Dat vond ik echt niet goed wat ik zag gebeuren."

Heinen benadrukt dat hij zich verantwoordelijk voelt: "Als er financiële onrust is, voel ik mij daar als minister van Financiën verantwoordelijk voor."