Rutte in tv-toespraak: spijt over Groningen en toeslagenaffaire

DEN HAAG (ANP) - Mark Rutte grijpt zijn afscheidstoespraak in het Torentje aan om nogmaals spijt te betuigen over de toeslagenaffaire en de aardbevingenproblematiek in Groningen. "Daar is onder mijn verantwoordelijkheid veel misgegaan en dat trek ik me ook persoonlijk aan", zegt de vertrekkend premier. Rutte vindt het "onwerkelijk" en wordt er "weemoedig" van dat hij dinsdag na bijna veertien jaar stopt als minister-president. Hij wenst zijn opvolger Dick Schoof "alle succes toe".

De politicus zegt dat de gesprekken met gedupeerde Groningers en slachtoffers van de toeslagenaffaire hem altijd bij zullen blijven. "En ik verzeker u, zoveel onrecht en verdriet kruipen onder je huid." Rutte vindt het "diep frustrerend dat het niet sneller gaat" om hun problemen op te lossen en hoopt dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

De langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis denkt de laatste tijd veel terug aan de "ernstige economische crisis" in zijn beginjaren. Hij vindt het een "klein wonder hoe snel we uit dat diepe dal zijn geklommen". Dat ging gepaard met "de meest ingrijpende hervormingen en bezuinigingen ooit".

MH17

Maar de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014 noemt hij "misschien wel de meest ingrijpende en meest emotionele gebeurtenis uit mijn hele premierschap". Rutte raakte "meer nog dan daarvoor" overtuigd van de noodzaak om samen te werken in internationale verbanden als de Europese Unie en de NAVO. Hij wordt in oktober de hoogste baas van het laatstgenoemde militaire bondgenootschap.

In de beginjaren van zijn premierschap laakten critici zijn in hun ogen laconieke houding richting de Europese Unie. Maar in de loop van de tijd toonde hij hier meer interesse in.