Rechtbank wil meer onderzoek naar detentieomstandigheden Weski

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank Rotterdam wil meer weten over de detentieomstandigheden van voormalig advocaat Inez Weski. Zij zat na haar arrestatie twee jaar geleden negen dagen op een "onwettige plek" vast. De Inspectie Justitie en Veiligheid meldde recent dat zij gedetineerd zat op "een niet erkende en gecontroleerde plaats". Dat bleek een ondergrondse bunker in Kamp Zeist.

De advocaten van Weski waren daar zeer verbolgen over. Ze verzochten de rechtbank vorige maand te achterhalen "wat er precies is gebeurd in die bunker". Weski zou er in levensgevaar zijn geweest, omdat zij een broze gezondheid heeft. De rechtbank gaat deels mee in dat verzoek. Ze wil van de vestigingsdirecteur in Zeist weten onder welke omstandigheden Weski vastzat, of ze zorg heeft ontvangen en zo ja welke en of er speciale instructies zijn meegegeven.

Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van haar voormalige cliënt en Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi.