Trump-vrouwen weggehoond om Mar-a-Lago-gezicht: "Griezelig"

In de entourage van Donald Trump duikt een opvallend schoonheidsideaal op: het zogenoemde Mar-a-Lago-gezicht. Het gaat om vrouwen uit de inner circle van de oud-president die herkenbaar zijn aan hun strakgetrokken gezichten, opgespoten lippen, felwitte tanden, diepbruine teint en zware make-up. Vooral in progressieve media is er geen genade: hun uiterlijk wordt als oppervlakkig, onderdanig en zelfs ‘griezelig’ omschreven.

De term is vernoemd naar Trumps luxueuze resort in Florida en staat symbool voor de visuele stijl binnen de Make America Great Again-beweging. Eén van de blikvangers is Lara Trump, schoondochter van de oud-president. Tijdens diens inauguratie ging het op sociale media niet over zijn speech, maar over haar gezicht. “Onherkenbaar”, luidde het oordeel. De transformatie van vrouwen als Lara zou, volgens critici, vooral bedoeld zijn om Trumps goedkeuring te oogsten.

Ook andere prominente vrouwen met Trump-connecties liggen onder het vergrootglas. Kristi Noem, voormalig gouverneur van South Dakota en inmiddels minister, kreeg al eerder commentaar op haar gebit na een ‘MAGA-make-over’. De pers veronderstelt dat haar uiterlijk onderdeel is van een strategie om op te vallen binnen Trumps wereld, waar uiterlijk vertoon zwaar weegt.

Kimberly Guilfoyle, Alina Habba, Laura Loomer en zelfs Melania Trump worden eveneens genoemd als vrouwen met een Mar-a-Lago-gezicht. De Washington Post stelt dat onder Trump uiterlijk minstens zo belangrijk is als inhoud en dat hij zijn team samenstelt op stijl en loyaliteit, meer dan op competentie.

Usha Vance

Maar er klinkt ook kritiek op die kritiek. Niet alle conservatieve vrouwen zien eruit als een Barbievorm van een politica. Vrouwen als Susie Wiles, Karoline Leavitt en Usha Vance passen niet in het plaatje. Laatstgenoemde, vrouw van vicepresident JD Vance, wordt zelfs geprezen vanwege haar grijze haren en make-uploze verschijning.

Volgens columniste Nicolle Russell van USA Today toont de hetze rondom het uiterlijk van MAGA-vrouwen vooral de hypocrisie van links: “Zij die zeggen voor vrouwen op te komen, kleineren routinematig vrouwen die niet in hun wereldbeeld passen.”

In Amerika lijkt het uiterlijk van vrouwen dus niet alleen meer een persoonlijke keuze, maar onderdeel van het politieke strijdtoneel.