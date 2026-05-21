Rechtbank zet belangrijkste Turkse oppositieleider af

ISTANBUL (ANP/RTR) - Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet door het partijcongres waarbij hij in 2023 werd verkozen ongeldig te verklaren. Oppositiepartij CHP noemt de uitspraak een "gerechtelijke staatsgreep" en roept op tot protesten en juridische stappen.

Özel werd aangeklaagd door de staat. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij het partijcongres en moet oud-oppositieleider Kemal Kilicdaroglu opnieuw worden aangesteld als interim-partijleider. Hij werd afgelopen april veroordeeld voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan.

De CHP staat in de peilingen ongeveer gelijk met Erdogans regerende AK-partij. Honderden partijleden en functionarissen zijn de afgelopen jaren vastgezet op basis van corruptieaanklachten die de partij ontkent.

Ook de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, is lid van de CHP en is de officiële presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2028. Hij werd in maart vorig jaar opgepakt en zit sindsdien vast.