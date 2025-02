Rechter: afluisteren journalisten over mondkapjes gerechtvaardigd

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie mocht in maart 2022 een vertrouwelijk gesprek afluisteren dat drie journalisten van De Correspondent voerden met Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel over de mondkapjeszaak. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag woensdag in een zaak die was aangespannen door De Correspondent.

De rechtbank oordeelt dat het Openbaar Ministerie weliswaar inbreuk heeft gemaakt op het recht op bronbescherming, maar dat dit gerechtvaardigd was "gelet op het strafrechtelijk belang".