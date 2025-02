Deze landen hebben de grootste biodiversiteit op aarde

Biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van ecosystemen, van de interactie tussen soorten onderling tot de gezondheid van de bodem en de bestuiving en verspreiding van zaden.

De diversiteit van soorten over de hele wereld wordt echter bedreigd doordat habitatverlies, invasieve soorten, monoculturen, vervuiling en klimaatverandering steeds meer soorten op de rand van uitsterven brengen. Omdat het verdwijnen van flora en fauna een domino-effect teweeg kan brengen, loopt de wereld het risico dat ecosystemen instorten.

Er is een aantal landen dat een groot deel van alle dier- en plantensoorten ter wereld herbergt, waardoor ze een grote verantwoordelijkheid hebben voor het behoud van de biodiversiteit.

Brazilië is de thuisbasis van bijna 13 procent van de wereldwijde dier- en plantensoorten. Daarna volgen Indonesië, China en Colombia. Hoewel grotere landen (en landen in tropische gebieden) in het voordeel zijn als het gaat om het aantal soorten, presteren Latijns-Amerikaanse landen beter. Colombia, Peru en Mexico staan allemaal in de top 8 van 's werelds meest biodiverse landen, terwijl ze slechts de 12de tot 32ste plaats innemen wat betreft land- en zeeoppervlak.

Van de landen die ten minste 1 procent van alle dier- en plantensoorten ter wereld herbergen, heeft Singapore veruit de grootste biodiversiteit dankzij zijn tropische klimaat. Daarna volgen het nabijgelegen Brunei en de Afrikaanse landen Swaziland, Rwanda en Burundi - de laatste twee ook op tropische breedtegraden. Maar ook de Europese landen Slovenië en Montenegro komen voor op de lijst, die een grote biodiversiteit hebben dankzij hun verschillende habitats, waaronder alpiene en mediterrane gebieden en grotten. De Himalaya-habitats van Bhutan op plaats 8 herbergen een verbazingwekkend aantal vogelsoorten en inheemse planten.

Bron: Statista