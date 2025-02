Rechter: AP krijgt niet direct toegang tot Witte Huis terug

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een federale rechter heeft maandag geweigerd om AP onmiddellijk weer toegang tot het Witte Huis te verlenen. Het Amerikaanse persbureau had daar in een rechtszaak om gevraagd, nadat het de toegang was ontzegd tot persmomenten van president Donald Trump in de Oval Office en het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Journalisten van AP werden geweigerd omdat het persbureau niet mee wil gaan in Trumps naamswijziging van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. Federale rechter Trevor McFadden zei dat het persbureau de toegang nu niet terugkrijgt, maar verder onderzoek nodig is voor een definitief oordeel.

McFadden zei dat het verbieden van toegang tot "private vertrekken", zoals het Witte Huis met AP-journalisten deed, anders is dan het volledig tegenhouden van journalisten. Toch werkt de bestaande jurisprudentie niet in het voordeel van het Witte Huis, benadrukte de door Trump aangestelde rechter.

AP had de zaak aangespannen tegen drie topmedewerkers van het Witte Huis. Het persbureau beargumenteerde dat het weigeren van de toegang in strijd is met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat garandeert de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.