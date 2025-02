Macron: bestand in Oekraïne binnen enkele weken mogelijk

- De Franse president Emmanuel Macron denkt dat een wapenstilstand in Oekraïne "in de komende weken" mogelijk is. Na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump zei Macron dat in een interview met het Amerikaanse Fox News.

"We hebben eerst een wapenstilstand nodig. Ik denk dat dat in de komende weken bereikt kan worden", aldus Macron. Trump zei eerder op de dag al dat hij denkt dat de oorlog in Oekraïne "binnen weken" kan eindigen.

De twee wereldleiders spraken elkaar in het Witte Huis. Volgens de Franse president was er bij het gesprek sprake van "toenadering" tussen Washington en Parijs.

Trump onderhandelt sinds deze maand met Rusland over de oorlog in Oekraïne, zonder dat Europa daarbij aan tafel zit. "Wij willen een snelle deal, maar geen fragiele", aldus Macron over die onderhandelingen.