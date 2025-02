Rechter beperkt mogelijkheid DOGE om data Financiën te bekijken

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter heeft de toegang van Elon Musks overheidsefficiëntiewerkgroep DOGE tot gevoelige overheidsgegevens voorlopig beperkt. Nog maar twee mensen mogen meekijken met de betalingen van het ministerie van Financiën.

De zaak is aangespannen door een groep vakbonden die probeert te voorkomen dat gegevens over hun leden gedeeld zouden worden. Of DOGE verboden wordt, zoals de bonden willen, gaat rechter Colleen Kollar-Kotelly nog bekijken. De uitspraak van deze donderdag is in afwachting daarvan.

Van de rechter krijgen nog twee mensen toegang tot de systemen. De een is zakenman Tom Krause van Cloud Software Group. De ander is de 25-jarige Marko Elez, die als ingenieur werkte voor Musks bedrijven X en SpaceX. De rechter heeft die twee "bijzondere overheidsfunctionarissen" alleen toestemming gegeven om informatie in te zien. Ze mogen niets wijzigen.