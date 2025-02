Trump gaat decreet tekenen voor sancties tegen ICC

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat donderdag nog een decreet tekenen om sancties in te stellen tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC), meldt een functionaris van het Witte Huis. Trump is boos op het strafhof in Den Haag omdat dat een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Een wetsvoorstel voor die sancties kon eerder al op een ruime meerderheid rekenen in het Huis van Afgevaardigden, maar kwam vorige week niet door de Senaat. 54 senatoren steunden het plan, maar er waren 60 voorstemmen nodig. De meeste Democraten stemden tegen.

Het Amerikaanse parlement heeft in principe de macht om presidentiële decreten terug te draaien, maar de kans lijkt klein dat dat gebeurt. Er is geen meerderheid tegen dit plan van Trump.

Het gaat om financiële sancties en het beperken van visa voor individuen (en hun familieleden) die meedoen aan ICC-onderzoeken naar Amerikaanse burgers of burgers van bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël.