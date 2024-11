Rechter beraadt zich of demonstratie op de Dam mag doorgaan

AMSTERDAM (ANP) - De rechter beraadt zich of een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam mag doorgaan, zondagmiddag om 14.00 uur op de Dam. Er geldt sinds vrijdag 19.00 uur een noodverordening in Amsterdam, na de gewelddadigheden in de hoofdstad in de nacht van donderdag op vrijdag. Die noodbevoegdheid houdt onder meer een demonstratieverbod in.

Activist Frank van der Linde spande het kort geding aan. Hij zei tijdens de zitting onder meer dat hij het narratief met de demonstratie terug wil brengen naar de oorlog in Gaza. Hij is "in shock" over de gang van zaken de afgelopen dagen. Daarbij zegt hij de verwijten van antisemitisme "spuug- en spuug- en spuugzat" te zijn.

Volgens advocaat Willem Jebbink is het demonstratieverbod dat nu geldt vanwege de noodverordening te algemeen en is het bovendien een grondrechtenbeperking. Hij vindt dat per demonstratie bekeken moet worden of deze mag plaatsvinden. De gemeente beaamde tijdens de zitting dat dit normaal gesproken ook gebeurt, maar meldde dat er nu een uitzonderlijke situatie is. Daardoor geldt een algeheel verbod om de veiligheid te waarborgen.

Capaciteit Amsterdamse politie

Olivier Dutilh van de politie legde uit dat de noodverordening constant getoetst wordt, omdat er ook afgelopen nacht weer incidenten in de stad waren. Ook heeft het volgens hem met de capaciteit van de politie te maken, omdat er sinds het geweld van afgelopen week meer panden beveiligd moeten worden. Jebbink zei daarop dat die extra beveiliging al veel langer aan de orde is en hij gaf ook aan dat op webcambeelden van de Dam te zien is dat er al politie aanwezig is voor de aanstaande, verboden demonstratie.

"Zorg dat er een uitlaatklep is", zei Van der Linde. Hij vroeg de politie de demonstratie te faciliteren en de situatie in de stad daarmee onder controle te houden. "De politie staat er toch al".