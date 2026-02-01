Rechter beveelt vrijlating 5-jarige jongen na arrestatie door ICE

SAN ANTONIO (ANP/RTR/DPA) - Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft de vrijlating van de vijfjarige Liam Conejo Ramos en zijn vader Adrian Conejo Arias bevolen. De twee werden eerder deze maand door agenten van de immigratiedienst ICE gearresteerd in Minneapolis.

De vijfjarige Liam en zijn vader werden na hun arrestatie overgebracht naar een detentiecentrum in Texas. Uit gerechtelijke documenten over de uitspraak blijkt dat de twee uiterlijk dinsdag moeten worden vrijgelaten.

Rechter Fred Biery veroordeelde de arrestaties en zei dat ze waren ingegeven door "de verraderlijke lust naar ongebreidelde macht". Een foto van Liam tijdens zijn arrestatie, waarop hij een blauwe konijnenmuts en een Spider-Man-rugzak draagt, leidde tot grote verontwaardiging.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid was de actie gericht tegen de vader die illegaal in de VS zou verblijven. Maar volgens een advocaat die bekend is met de zaak had de familie in december 2024 asiel aangevraagd bij een officiële grensovergang en lag er geen deportatiebevel tegen hen.