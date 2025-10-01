Rechter draait schuldigverklaring prostitutie Diddy niet terug

NEW YORK (ANP) - Een rechter in New York heeft besloten dat hij de schuldigverklaring van Sean 'Diddy' Combs bij aanklachten van prostitutie niet terugdraait. Daarmee blijft het oordeel van de jury, die hem onlangs schuldig bevond, staan. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.

De advocaten van Diddy hadden aangevoerd dat zijn gedrag tijdens de seksfeesten die hij organiseerde "commercieel voyeurisme" was, en geen prostitutie. Voor de feesten zouden mannelijke escorts van staat naar staat zijn gereisd om seks te hebben met vriendinnen van Diddy.

De 55-jarige Diddy kan tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Hij krijgt zijn vonnis op vrijdag 3 oktober te horen.