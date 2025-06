VN-commissie: Israël vernietigt Palestijns leven

De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft het onderwijsstelsel in Gaza vernietigd en ook de helft van alle belangrijke religieuze en culturele plaatsen in het gebied, concluderen onafhankelijke deskundigen in een advies aan de Verenigde Naties. "We zien steeds meer aanwijzingen dat Israël bezig is met een georganiseerde campagne om het Palestijnse leven in Gaza te vernietigen", aldus de voorzitter van de adviescommissie, Navi Pillay.

De deskundigen zeggen dat 90 procent van de gebouwen van scholen en universiteiten is beschadigd of vernietigd met luchtaanvallen, beschietingen, branden en explosieven. Israël zou zich schuldig maken aan uitroeiing, een misdaad tegen de menselijkheid, en oorlogsmisdaden.

Het onderzoek is van de Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Die commissie onderzoekt op verzoek van de Mensenrechtenraad van de VN of Israël humanitair recht of mensenrechten schendt in de Palestijnse gebieden.