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Rechter in Miami wijst vrijlatingsverzoek van gebroeders Tate af

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 18:52
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MIAMI (ANP/RTR) - Andrew en Tristan Tate komen niet vrij uit de gevangenis in Miami. De influencers worden daar vastgehouden, omdat de Britten hebben gevraagd om hun uitlevering, wat ze proberen te voorkomen. De broers worden daar verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel, gepleegd tussen 2010 en 2017.
De aanklagers stelden dat de broers vastgehouden moeten worden, omdat ze een gevaar vormen. Daarbij werd onder meer verwezen naar de Britse beschuldiging dat ze hun slachtoffers hadden geprobeerd te wurgen. Ook wees justitie erop dat de broers in Roemenië volgens de autoriteiten geprobeerd hadden om getuigen te beïnvloeden. Het vluchtgevaar zou ook groot zijn.
Hun advocaten stelden dat de broers prima vrij kunnen komen, omdat ze hadden meegewerkt aan hun zaak in Roemenië en bovendien te beroemd zijn om ongemerkt te ontkomen. Daar ging de rechter niet in mee.
Het kan maanden duren voor duidelijk is of Andrew en Tristan Tate daadwerkelijk worden uitgeleverd.
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