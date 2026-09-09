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Netanyahu claimt dat Iran op punt van instorten staat

Samenleving
door Redactie
woensdag, 09 september 2026 om 18:34
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 18:44
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De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Het hele land staat op instorten, zei hij tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de door Israël bezette Golanhoogten in Syrië.
"We hebben nog werk te doen", aldus Netanyahu. "Het belangrijkste is om het terroristische regime in Iran af te zetten. Daar zijn we heel dichtbij."
Hij ging samen met defensieminister Israel Katz langs bij de militairen die een zogenoemde 'veiligheidszone' bezetten. Dat was eerder een bufferzone waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het gebied dat al sinds 1974 bezet wordt door Israël. Tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 maakte Israël gebruik van de chaos om zijn troepen verder te laten oprukken en ook die bufferzone in te nemen.
Katz benadrukte dat Israël niet van plan is zijn strijdkrachten terug te trekken. Israël stelt het gebied nodig te hebben om zich te verdedigen.
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