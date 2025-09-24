Rechter in zaak Mangione berispt Justitie

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De rechter in de geruchtmakende zaak van moordverdachte Luigi Mangione heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie berispt. Medewerkers moeten opletten wat ze publiekelijk over Mangione zeggen, anders dreigen maatregelen.

Mangione wordt vervolgd voor het doodschieten van een verzekeringstopman in New York. Zijn advocaten klagen dat topfiguren binnen de overheid, onder wie president Donald Trump, uitspraken doen die zijn recht op een eerlijk proces schenden.

De advocaten willen voorkomen dat Mangione de doodstraf krijgt en stellen dat hij ten onrechte wordt gelinkt aan politiek geweld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recente moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.

"De pogingen om de heer Mangione met deze incidenten in verband te brengen en hem af te schilderen als een gewelddadige 'linkse' extremist zijn onjuist, vooringenomen en maken deel uit van een groter politiek verhaal dat niet thuishoort in een strafzaak", stellen ze.