ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter in zaak Mangione berispt Justitie

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 20:54
anp240925186 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De rechter in de geruchtmakende zaak van moordverdachte Luigi Mangione heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie berispt. Medewerkers moeten opletten wat ze publiekelijk over Mangione zeggen, anders dreigen maatregelen.
Mangione wordt vervolgd voor het doodschieten van een verzekeringstopman in New York. Zijn advocaten klagen dat topfiguren binnen de overheid, onder wie president Donald Trump, uitspraken doen die zijn recht op een eerlijk proces schenden.
De advocaten willen voorkomen dat Mangione de doodstraf krijgt en stellen dat hij ten onrechte wordt gelinkt aan politiek geweld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recente moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.
"De pogingen om de heer Mangione met deze incidenten in verband te brengen en hem af te schilderen als een gewelddadige 'linkse' extremist zijn onjuist, vooringenomen en maken deel uit van een groter politiek verhaal dat niet thuishoort in een strafzaak", stellen ze.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

Loading