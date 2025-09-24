Media VS: identiteit schutter ICE-kantoor Dallas bekend

DALLAS (ANP) - De schutter die woensdag het vuur opende op een kantoor van immigratiedienst ICE in Dallas, zou zijn geïdentificeerd als Joshua Jahn. Dat meldt onder meer de NBC op basis van bronnen binnen de inlichtingendiensten. Bij die schietpartij vielen twee doden, een derde persoon verkeert in kritieke toestand. De schutter, zoals nu wordt vermoed de 29-jarige Joshua Jahn, pleegde zelfmoord. Ter plaatse werden patronen aangetroffen met daarop de tekst "ANTI-ICE".

Jahn stond volgens NBC geregistreerd als onafhankelijke kiezer en zou volgens zijn broer, die de zender sprak, ongeïnteresseerd zijn in politiek. Ook zou de geboren Texaan in 2016 zijn voorgekomen voor het bezorgen van wiet.

In een reactie verwees minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem naar de "uiterst linkse retoriek" die volgens haar "gevolgen" heeft. "Laat dit een wake-upcall zijn." Eenzelfde geluid liet woordvoerder van het Witte Huis Karoline Leavitt horen, die bij haar bericht op X een afbeelding deelde met daarop de tekst "I stand with ICE". Ook de Texaanse senator Ted Cruz hekelde politici en mensen die volgens hem de dienst demoniseren. "Dit moet stoppen, politiek gemotiveerd geweld is verkeerd."

Minister van Justitie Pam Bondi riep enkele uren na de aanslag op "te bidden voor de slachtoffers" en zei dat de FBI wordt bijgestaan door medewerkers van andere overheidsdiensten.