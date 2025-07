Rechter LA verbiedt willekeurige controles immigratiedienst ICE

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Een rechter in Los Angeles heeft immigratiedienst ICE verboden daar mensen zonder reden aan te houden voor ondervraging. Mensenrechtenorganisaties hadden een zaak aangespannen, omdat agenten van ICE zouden selecteren op onder meer huidskleur en spreektaal.

De rechter verbood het ICE-agenten mensen in Los Angeles en het gebied daaromheen aan te houden en te ondervragen zonder een redelijke verdenking dat ze illegaal in de Verenigde Staten zijn. Volgens de rechter mogen factoren als ras, etniciteit, accent, het soort werk dat iemand doet of diens locatie niet worden gebruikt om een wettelijk vereiste verdenking te onderbouwen voor aanhouding.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Afgelopen maand ontstond in Los Angeles grote onrust door het optreden van ICE. Toen inwoners uit protest de straat op gingen, stuurde president Trump de Nationale Garde naar de stad.