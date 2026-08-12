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Nog een kleine honderd jeneverbesstruiken over na brand Oostrum

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 2:03
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OOSTRUM (ANP) - Door de grote brand in het Noord-Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen zijn er van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken die daar voorkwamen nog maar een kleine honderd over. Dat meldt stichting Het Limburgs Landschap.
In het natuurgebied brak op maandag 3 augustus een brand uit die dagen heeft doorgewoed. Een week later meldde de brandweer "zeker nog de hele week" bezig te zijn met nablussen. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as.
Het Limburgs Landschap zet zich "met man en macht in" om de resterende jeneverbesstruiken te beschermen. Tientallen mensen zetten zich in door stoplijnen nat te houden, toezicht te houden op het gebied en door de nasmeulende brandhaarden te bestrijden.
Michiel Uitdehaag, de burgemeester van Venray, zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten in Venray dat het heel lang gaat duren voordat de jeneverbesstruiken in het gebied weer hersteld zijn. "Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken."
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