Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter verbiedt sluiting park in Washington voor golfbaan Trump

Samenleving
door anp
anp151126039 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het East Potomac Park in Washington mag niet worden gesloten om er een golfbaan voor professionele golfers van te maken, zoals de Amerikaanse president Trump wil. Dat heeft een rechter bepaald, nadat een groep genaamd DC Preservation League een zaak had aangespannen.
Trump had op sociale media aangekondigd dat het park vijftien maanden dicht zou gaan en dat de huidige golffaciliteiten zouden worden veranderd in "een van de beste en spectaculairste golfbanen waar ook ter wereld".
Rechter Ana Reyes achtte het onjuist dat de regering voor ogen had om "een historisch park, dagelijks genoten door inwoners van Washington van allerlei pluimage" te sluiten. Volgens haar worden met de plannen verschillende wetten overtreden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-302267312

Poolwervel klapt recordvroeg om: komt er een strenge winter?

IMG_5361

Is een gekookt ei gezonder dan een gebakken ei? Het verschil zit in de pan

ANP-325285623

Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht

anp141126078 1

Dassen aan Jetten en Bontenbal: laat je niet chanteren door VVD

close-up van een duim boven een sms met een link op een smartphonescherm

Sms van je apotheek om je gegevens bij te werken? Wie die ene cent betaalt, kan daarna een nepbank aan de lijn krijgen die vraagt naar geld in huis

onderzoek zorgkosten stijgen komende jaren explosief1675747968

Je buurman bij Zilveren Kruis betaalt €5,70 meer, jij bij CZ €17,26: het verschil komt uit de spaarpot van je verzekeraar, en die is eenmalig

Loading