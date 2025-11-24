ECONOMIE
Rechter verwerpt vervolging van twee Trump-tegenstanders

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 19:46
anp241125188 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door de vervolging van voormalig FBI-directeur James Comey, die geldt als fel criticus van president Trump. Volgens de rechter is de benoeming van de bewust door Trump uitgekozen aanklager Lindsey Halligan ongeldig. Om dezelfde reden beëindigde de rechter ook de vervolging van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James, die eveneens tegen Trump strijdt.
Het besluit geldt als tegenslag in de wraakcampagne van Trump tegen politieke vijanden, melden Amerikaanse media. Aanklager Halligan had zich gehaast om Comey nog voor het verstrijken van de verjaringstermijn in staat van beschuldiging te stellen. Volgens de voormalige advocaat van Trump had Comey tegen het parlement gelogen tijdens een hoorzitting in 2020.
James was door Halligan aangeklaagd voor hypotheekfraude. Zij begon een spraakmakende zaak tegen Trump rond gerommel met zijn familiebedrijf.
