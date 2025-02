Vierde verdachte kunstroof Assen langer vast

ASSEN (ANP) - De vierde verdachte die donderdag in Obdam (Noord-Holland) werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de kunstroof in Assen, blijft op last van de rechter-commissaris nog veertien dagen langer vastzitten. De 26-jarige man uit Heerhugowaard zit in volledige beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het onderzoek naar de roof en de vier verdachten "is in volle gang", aldus het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vrijdag. De gestolen Roemeense kunstschatten zijn nog niet gevonden.