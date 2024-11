Rechts-radicaal stemt tegen nieuwe Europese Commissie

BRUSSEL (ANP) - De rechts-radicale groep Patriotten voor Europa gaat woensdag in het Europees Parlement tegen de nieuwe Europese Commissie stemmen. De hoorzittingen van de 26 kandidaat-Eurocommissarissen waren een farce, zei de woordvoerder in het Europees Parlement vrijdag. De Groenen nemen maandagavond een besluit, zo zei hun woordvoerder. Ook zij hebben kritiek op de deal die de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten (S&D) en de liberale fractie Renew eerder deze week sloten over de nieuwe Eurocommissarissen.

De Patriotten zijn met 84 van de 720 zetels de derde partij in het Europees Parlement. De Groenen, waar GroenLinks-PvdA deel van uitmaakt, zijn met 43 Europarlementariërs vertegenwoordigd. De EVP, S&D en Renew hebben samen met 401 zetels een ruime meerderheid. In het Europarlement wordt echter lang niet altijd volgens de fractiediscipline gestemd, wat in de Haagse politiek wel gebruikelijk is.