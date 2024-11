Rechtse minister Israël: winst Trump biedt nieuwe mogelijkheden

JERUZALEM (ANP) - De uiterst rechtse Israëlische minister van Financiën heeft verheugd gereageerd op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Bezalel Smotrich verklaarde volgens de Israëlische krant Haaretz dat zijn land nog maar "een stap is verwijderd" van de annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Dat zou tijdens de vorige regeringsperiode van Trump al bijna zijn gelukt en nu moet volgens de minister worden doorgepakt.

Minister Smotrich deed die uitspraak op een bijeenkomst van zijn politieke partij, Religieus Zionisme. Hij zei dat de overwinning van Trump nieuwe mogelijkheden biedt. "De nieuwe nazi's moeten een prijs betalen in de vorm van land dat permanent van ze wordt afgenomen, zowel in Gaza als in Judea en Samaria", verklaarde de bewindsman, die daarmee verwees naar de Gazastrook en de bezette Westelijke Jordaanoever.

Smotrich geldt als een van de hardliners in de regering van Benjamin Netanyahu. Hij verklaarde vorig jaar al dat zich op de Westelijke Jordaanoever "2 miljoen nazi's" bevinden. Nieuwssite Times of Israel schreef destijds dat de minister verwees naar Palestijnen die de aanvallen van Hamas op Israël zouden steunen.