Bronnen: Amazon ontwikkelt slimme bril die bezorger de weg wijst

SEATTLE (ANP) - Amazon ontwikkelt een slimme bril voor bezorgers om hen te begeleiden richting, rond en binnen gebouwen waar zij een pakketje moeten bezorgen. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De bril moet worden uitgerust met een klein ingebouwd scherm dat bezorgers bijvoorbeeld aanwijzingen kan geven bij liften of obstakels.

De ontwikkeling van de bezorgbril kan nog jaren duren. Zo moet data worden verzameld over elk huis, straat, stoeprand en oprit, vertelden de bronnen. Ook zou Amazon moeite hebben gehad met het ontwikkelen van een batterij die een volledige werkdag meegaat, maar licht genoeg is om in een bril te verwerken. Volgens de mensen die met Reuters spraken, is het dan ook nog niet zeker of de bril er uiteindelijk daadwerkelijk komt.

Amazon zelf wilde niet ingaan op het project. "We innoveren voortdurend om een nog veiliger en betere bezorgervaring voor chauffeurs te creëren", vertelt een woordvoerder van het webwinkelconcern.

De aanwijzingen die de bril geeft, kunnen waardevolle tijd besparen. Volgens schattingen is het laatste deel van de reis van een pakketje namelijk het kostbaarst voor bezorgbedrijven. Met de bril zou Amazon dan ook de bezorgkosten per pakket kunnen verlagen.