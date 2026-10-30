ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtse partijen ontevreden na gesprek over belastingplan

Samenleving
door anp
anp301026116 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De rechtse oppositiepartijen JA21, BBB en SGP zijn na een nieuw gesprek over het belastingplan met onder anderen premier Rob Jetten niet tevreden over de uitkomst. "Het ligt nog niet zoals wij zouden willen", zei JA21-voorman Joost Eerdmans bij het verlaten van het ministerie van Algemene Zaken.
JA21, BBB en SGP hebben het minderheidskabinet een gezamenlijk aanbod gedaan voor steun voor het belastingplan. Zij claimen daarmee een meerderheid te kunnen leveren voor de kabinetsplannen in de Tweede én Eerste Kamer, al is daar in de senaat wel steun voor nodig van minstens één BBB-afsplitser. Het kabinet worstelt evenwel met de aanvullende eisen die de partijen hebben gesteld.
Zo wil JA21 de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen, terwijl dat op grond van de spreidingswet niet kan worden uitgesloten. BBB wil afzwakkingen van het stikstofbeleid die de vergunningverlening in gevaar brengen. De SGP eist stilstand op medisch-ethische dossiers die met name D66 belangrijk vindt.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

Loading