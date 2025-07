Rechtspraak werkt aan alternatieven nu OM zonder internet zit

DEN HAAG (ANP) - De rechtbanken werken aan meerdere alternatieven om strafzaken zoveel mogelijk door te laten gaan, terwijl het Openbaar Ministerie is afgesloten van het internet. Dit meldt de Raad voor de rechtspraak.

"De komende dagen wordt er gewerkt aan meerdere alternatieven, omdat ook advocaten geen updates meer ontvangen in het digitale strafdossier", aldus de Raad. Vrijdag hielpen rechtbanken en gerechtshoven het OM door bijvoorbeeld het printen van stukken voor aanklagers.

"Het is van belang bij strafzaken dat alle partijen over dezelfde informatie beschikken", zegt de woordvoerster van de Raad voor de rechtspraak. Wat de beste alternatieven zijn om dit voor elkaar te krijgen, is volgens haar nog onderwerp van onderzoek.