Enkelband voor Braziliaanse ex-president Bolsonaro

BRASILIA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, verdacht van een couppoging, moet een elektronische enkelband gaan dragen. De politie heeft zijn huis en zijn politieke hoofdkwartier doorzocht, meldden Braziliaanse media.

Bolsonaro zou ook moeten stoppen met sociale media. Verder mag hij niet meer met zijn zoon Eduardo communiceren, een parlementslid dat in Washington lobbyt om zijn vader te helpen. Ook mag hij 's avonds, 's nachts en in de weekenden zijn huis niet uit.

De politie zei dat ze twee huiszoekingsbevelen heeft uitgevoerd en "voorzorgsmaatregelen" anders dan voorarrest heeft getroffen. De politie noemde Bolsonaro niet bij naam, maar verwees naar de zaak waarbij hij is betrokken. De politieoperatie werd goedgekeurd door het Braziliaanse Hooggerechtshof.

Risico

Volgens het hof is er een risico dat Bolsonaro uitwijkt naar een ander land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Het vindt dat Bolsonaro en zijn zoon hebben aangezet tot "vijandige daden" tegen Brazilië.

De oud-president zei zelf nooit te hebben overwogen Brazilië te ontvluchten. Volgens hem zijn de beslissingen van het hof een vernedering. Hij zei verder dat de huiszoeking door de politie als een verrassing kwam. Volgens hem is door de politie zo'n 14.000 dollar (12.000 euro) in beslag genomen. Dat geld was naar eigen zeggen voor privégebruik.

Importheffingen

Bolsonaro is bevriend met de Amerikaanse president Donald Trump, die beweert dat er een "heksenjacht" gaande is tegen de ex-president. Hij kondigde forse importheffingen op Braziliaanse goederen aan om de autoriteiten onder druk te zetten.

Bolsonaro staat terecht voor een poging tot staatsgreep na de verloren verkiezingen van eind 2022. Zijn aanhangers bestormden destijds overheidsgebouwen.