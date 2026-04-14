Rechtszaak erfgenamen 8-decemberdoden Suriname kent vlotte start

PARAMARIBO (ANP) - Bij het kantongerecht in Paramaribo is dinsdag de behandeling begonnen van de rechtszaak die zestig erfgenamen van slachtoffers van de Decembermoorden van 1982 hebben aangespannen tegen de staat Suriname. Hun advocaat Hugo Essed spreekt van "een goed begin": de staat gaf, best uitzonderlijk, direct een eerste reactie op de eis. Toch wil Essed niet te optimistisch zijn. "Het kan alles bij elkaar toch wel een jaar duren."

De nazaten van tien van de vijftien slachtoffers eisen van de staat formele excuses, eerherstel van hun dierbaren en een schadevergoeding voor materiële en immateriële schade van 1,5 miljoen euro per gezin. "Het gaat er niet per se om dat we dat bedrag moeten krijgen", zegt Essed. "Het gaat vooral om het eerherstel en de excuses." Hij wijst erop dat het "je niet in de koude kleren gaat zitten als je bijna dertig jaar moet procederen om je gelijk te krijgen."

Essed had de eerste reactie van de staat nog niet gelezen, maar zei dat dit proces "niet in de pers gevoerd zal worden maar in de rechtszaal. En we zullen uiteraard u als media informeren over het verloop en de voortgang. Maar we gaan niet inhoudelijk op argumenten van deze of gene partij in, omdat we echt de zaak zich in de rechtszaal willen laten voltrekken."

Ex-president Desi Bouterse vluchtte kort na zijn veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf op 20 december 2023. Een jaar later overleed hij. Drie veroordeelden in deze zaak zitten in de gevangenis, maar de veroordeelde Iwan Dijksteel is nog voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie in Paramaribo reageerde niet op vragen van het ANP over het onderzoek naar het voormalige onderduikadres van Bouterse en de huidige schuilplaats van Dijksteel.