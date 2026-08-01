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Recordaantal bezoekers voor Pride-viering in Hamburg

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 18:40
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HAMBURG (ANP/DPA) - De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag circa 300.000 bezoekers getrokken, schatten de politie en de organisatie. Dat is meer dan de verwachte 250.000 bezoekers. De stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen vanaf het metrostation Lübecker Strasse naar het centrum van de stad trok, kreeg daarmee een recordaantal bezoekers.
Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werd wel besloten tot extra veiligheidsmaatregelen. Zo werden twee keer zo veel agenten ingezet om de viering te beveiligen. Ook werden betonblokken langs de route aangebracht.
In de Duitse hoofdstad reed afgelopen week een bestelbusje in op een slotbijeenkomst van de Pride-viering aldaar. Daarbij vond één Poolse vrouw de dood en raakten meerdere mensen gewond. De vermeende dader werd een dag later doodgeschoten door de politie tijdens een klopjacht in het stadsdeel Spandau.
Minuut stilte
De optocht in Hamburg begon met een minuut stilte rond die aanslag, schrijven Duitse media. Ook een delegatie van de Christopher Street Day, zoals de Pride-viering in Duitsland heet, uit Berlijn liep mee. Zij hadden uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden zwart aangetrokken.
Ook elders in Europa zijn zaterdag Pride-vieringen, zoals in het Britse Brighton, waar de politiepresentie eveneens werd opgeschroefd in het licht van de aanslag in Berlijn.
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