Wiebes net als in 2022 in gele trui na winst eerste Touretappe

LAUSANNE (ANP) - Lorena Wiebes (27) heeft net als in 2022 de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van SD Worx - Protime veroverde zo voor de tweede keer in haar loopbaan de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer.

Het peloton moest aan het begin van de Ronde van Frankrijk drie beklimmingen van de 3e categorie bedwingen en kreeg bij aankomst op de Côte Saint-François met een klim van de 4e categorie te maken.

Al vroeg in de etappe ontstond er een kopgroep van vier rensters met naast de Nederlandse Maud Rijnbeek de Française Océane Mahé, de Spaanse Idoia Eraso en de Tsjechische Nikola Nosková. Mahé was bij de beklimmingen de sterkste van de vier en veroverde de bolletjestrui.

Op 40 kilometer van de finish ging Nosková er na de derde klim alleen vandoor. Eraso en Rijnbeek wisten net als de Australische Amanda Spratt aansluiting te vinden bij Nosková. Dit viertal werd op 6 kilometer voor de streep door het jagende peloton ingehaald. Wiebes kon in de slotklim bijblijven, was ongenaakbaar in de massasprint en won haar vijfde Touretappe.

De Tour de France Femmes telt in totaal negen etappes. De koninginnenrit is de zevende etappe op vrijdag 7 augustus vanuit La Voulte-sur-Rhône met finish op de Mont Ventoux. De Tour eindigt op zondag 9 augustus in Nice met een etappe rond de Col d'Èze.