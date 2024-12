Recordaantal Britten met alcoholtag tijdens feestdagen

LONDEN (ANP/AFP) - In Groot-Brittannië wordt deze feestdagen een recordaantal van 3800 veroordeelden uitgerust met zogenoemde alcoholtags om hun drankgebruik te controleren. Het gaat om personen met een door de rechter opgelegd drankverbod die zijn vrijgelaten uit de gevangenis of een taakstraf hebben.

De tags meten alcohol in het zweet van de drager en waarschuwen reclasseringsambtenaren als er drank wordt gedetecteerd. Het aantal personen met alcoholtags is sinds 2022 meer dan verdubbeld. Ze werden in 2020 ingevoerd om te voorkomen dat de dragers zich te buiten gaan aan glühwein, champagne en andere alcoholische dranken tijdens Kerstmis en oud en nieuw.

De regering wil met de tags de straten veilig houden en door alcohol veroorzaakte criminaliteit terugdringen. Het is de "trieste realiteit" dat dergelijke incidenten, zoals huiselijk geweld, pieken met Kerstmis, aldus een bewindsman.