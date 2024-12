Kunstschaatsster Wories na vijf jaar terug op EK

UTRECHT (ANP) - Kunstschaatsster Niki Wories vertegenwoordigt Nederland eind januari op de Europese kampioenschappen in het Estse Tallinn. Dat meldt schaatsbond KNSB. Wories (28) sloot haar loopbaan in 2022 af en trad daarna in dienst als disciplinemanager bij de KNSB. Afgelopen zomer meldde ze terug te keren op het ijs en haar functie bij de schaatsbond neer te leggen.

Wories werd zes keer Nederlands kampioen en nam deel aan twee WK's en drie EK's, voor het laatst in 2020. De bond meldt dat Wories heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen. Dat geldt ook voor Daria Danilova en Michel Tsiba bij de paren en voor Hanna Jakucs en Alessio Galli bij het ijsdansen.

De EK in Estland zijn van 28 januari tot en met 2 februari.