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Recordaantal dagen met temperaturen van minstens 35 graden

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 16:37
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HOUTEN (ANP) - Voor de achtste keer dit jaar is er sprake van een regionaal zeer hete dag met een temperatuur van 35 graden of meer. Dat is een record, meldt Weeronline. In 2020 werden zeven zeer hete dagen gemeten.
Onder meer bij Maastricht-Aachen Airport (Limburg), Woensdrecht (Noord-Brabant), Westdorpe (Zeeland) en Hoek van Holland (Zuid-Holland) werd donderdag minstens 35 graden gemeten. Niet eerder is het op 13 augustus zo warm geweest. Het voorgaande record van 34,9 graden werd in 2024 gemeten in het Groningse Nieuw-Beerta.
Volgens Weeronline was een temperatuur van 35 graden of meer vorige eeuw nog zeer ongebruikelijk. Het KNMI registreerde sinds de eeuwwisseling 49 extreem warme dagen. Dat is twee keer zoveel als in de hele vorige eeuw.
Vrijdag worden ook zeer hoge temperaturen verwacht, waardoor het record mogelijk nog verder oploopt naar negen dagen. Daarna zakken de temperaturen waarschijnlijk.
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