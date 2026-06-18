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Recordaantal mensen loopt mee in de Nacht van de Vluchteling

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 16:43
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DEN HAAG (ANP) - Een recordaantal van 10.000 mensen loopt komend weekend mee in de Nacht van de Vluchteling, meldt de organisatie. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar, toen 8100 lopers meededen. In de nacht van zaterdag (Wereldvluchtelingendag) op zondag lopen deelnemers in verschillende plaatsen routes variërend van 10 tot 50 kilometer.
Er wordt gelopen van en naar steden als Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Amersfoort, Nijmegen, Arnhem, Tilburg en Den Bosch. Tot nu toe hebben de lopers al 1,7 miljoen euro opgehaald bij de 64.000 donateurs. Dat is een evenaring van de totaalopbrengst van vorig jaar.
Met de opbrengst van de inzameling biedt Stichting Vluchteling wereldwijd noodhulp, zoals voedsel- en waterhulp, medische zorg en onderdak aan mensen op de vlucht. Dat gebeurt onder meer in Libanon, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso, Oekraïne en de Democratische Republiek Congo.
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