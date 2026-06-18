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Duitse staat mag van EU belang nemen in Leopard 2-maker KNDS

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 16:44
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BRUSSEL (ANP/DPA) - De Duitse staat mag van Brussel een minderheidsbelang nemen in de Frans-Duitse wapenfabrikant KNDS, die onder meer Leopard 2-gevechtstanks maakt. De Europese Commissie heeft vanuit het mededingingsrecht geen bezwaar en keurt de verkoop goed.
Het Duitse persbureau dpa heeft van regeringsbronnen vernomen dat Duitsland een belang van 40 procent wil nemen in KNDS, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam staat. Duitsland zou het belang binnen drie jaar willen terugbrengen naar 30 procent.
De mededingingsautoriteiten van de EU hebben nu vastgesteld dat de betrokken partijen niet op dezelfde markten actief zijn. Momenteel is KNDS in handen van de familie achter de wapenfabrikant Krauss-Maffei Wegmann en de Franse staat.
Er zijn ook plannen om KNDS naar de beurs te brengen. Volgens mediaberichten wordt het bedrijf daarbij gewaardeerd op zo'n 20 miljard euro.
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