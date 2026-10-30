Recordaantal vervroegde stemmen voor Amerikaanse midterms

WASHINGTON (ANP/AFP) - Al 47,9 miljoen Amerikanen hebben hun stem uitgebracht voor de midterms van volgende week. Dat is nu al meer dan het vorige record van 2022. Toen stemden 45,9 miljoen mensen voor de verkiezingsdag zelf.

De verkiezingen voor de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en in sommige staten ook gouverneurs, vinden plaats op 3 november. Volgens het Verkiezingslab van de Universiteit van Florida hebben tot nu toe meer geregistreerde Democraten hun stem uitgebracht dan Republikeinen.

Het vervroegd stemmen kan per post of fysiek bij stembureaus die al open zijn. Afgelopen weekend deed ook president Donald Trump dat al in zijn thuisstaat Florida.