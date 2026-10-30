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Doorbraak cold case: man (57) opgepakt voor verkrachting in 1994

Samenleving
door anp
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SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - De politie heeft een 57-jarige man uit Helmond aangehouden die ervan wordt verdacht op de vroege avond van 30 mei 1994 een tienermeisje in de Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel te hebben verkracht. Daarmee is er een doorbraak in een coldcaseonderzoek.
Het dove en slechtziende meisje, toen 15 jaar oud, stond die avond met enkele andere kinderen bij een manege te wachten op haar vervoer terug naar het lokale doveninstituut, waar ze destijds verbleef. De man zou het slachtoffer daar in een auto hebben getrokken en haar verkracht hebben in een nabijgelegen bosperceel.
Kleding van het meisje werd veiliggesteld, maar onderzoek leidde destijds nog niet tot een concrete verdenking. Nieuw DNA-onderzoek leverde wel een match op met de verdachte. Zijn DNA zat in de landelijke databank voor een ander strafbaar feit.
De aangehouden man zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.
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