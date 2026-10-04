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Recordregen en overstromingen treffen Catalonië

Samenleving
door anp
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BARCELONA (ANP) - Zwaar noodweer heeft in Catalonië in de nacht van zaterdag op zondag tot overstromingen en grote verkeersproblemen geleid. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten, melden Spaanse media, waaronder El País.
In de wijk El Raval in Barcelona viel volgens de Catalaanse weerdienst Meteocat 178,3 millimeter regen. Dat is de grootste hoeveelheid regen op één dag sinds de metingen daar twintig jaar geleden begonnen.
Het Catalaanse alarmnummer 112 kreeg tot 23.00 uur 2151 meldingen over het noodweer, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. Volgens de medische hulpdienst SEM hadden 21 mensen medische hulp nodig. Twaalf van hen werden naar een medisch centrum gebracht. Niemand verkeerde in ernstige toestand.
Vervoer
Spoorvervoerder Rodalies legde vanaf zaterdagavond het grootste deel van het regionale treinverkeer stil. Honderden reizigers strandden onder meer op station Camp de Tarragona, waar het Rode Kruis hielp bij de opvang. Ook op luchthaven Barcelona-El Prat waren volgens El País veel vertragingen.
De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven. In twintig gebieden gelden tot zondag 14.00 uur beperkingen voor niet-noodzakelijke reizen.
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