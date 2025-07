Recordtemperatuur van 50,5 graden gemeten in Turkije

ISTANBUL (ANP/AFP) - In Turkije is vrijdag een recordtemperatuur van 50,5 graden gemeten in het zuidoosten van het land. Dat meldt het ministerie van Milieu zaterdag. Het vorige nationale warmterecord van 49,5 graden dateerde van augustus 2023.

De extreme hitte werd geregistreerd in Silopi, vlak bij de grens met Irak en Syrië. Volgens het ministerie noteerden in totaal 132 weerstations verspreid over Turkije recordtemperaturen voor de maand juli.

Het land kampt momenteel met een verzengende hittegolf, die al meerdere dagen aanhoudt en voor bosbranden heeft gezorgd in verschillende regio's. In de noordelijke provincie Karabük woedt al vier dagen een brand, waarbij inwoners uit omliggende dorpen moesten worden geëvacueerd. In de provincie Eskişehir kwamen woensdag tien bosarbeiders om het leven bij het bestrijden van een brand.

Plaatselijke autoriteiten hebben maatregelen genomen, zoals beperkingen op watergebruik. Ook buurland Griekenland heeft te maken met extreme hitte en natuurbranden.