Koffie hoort allang weer veel goedkoper te zijn

De koffieprijzen gingen de afgelopen tijd door het dak. Mislukte oogsten door extreme weersomstandigheden waren de oorzaak. Maar die tijd is voorbij en toch kost een pak Douwe Egberts nog steeds 9 euro.

Alexander Sterk, eigenaar van Vesper, dat informatie over grondstoffen analyseert, berekende voor AD.nl de kostprijs van een pak Aroma Rood van DE. Zijn conclusie: "De koffie zou echt weer goedkoper moeten worden.’’

In maart was de kostprijs van een pak rond de 5 euro. Dat was de hoogste prijs in 50 jaar.

Maar dat is nu anders. De oogsten zijn goed en de toekomst ziet er rooskleurig uit. Volgens Sterk is de kostprijs van een pak koffie dan ook gedaald naar ongeveer 3,30 euro.

Maar daarvan is in de supermarkt weinig terug te zien. Een pak koffie kost nog steeds 8,99 euro bij Albert Heijn. Een jaar geleden was dat nog iets meer dan 7 euro.

Op zich kan dat: er liggen nog oude voorraden in de winkel, maar lang kan dat niet meer duren. Binnen een tot twee maanden zou de prijs in de supermarkt flink moeten dalen. "Als de prijs eerst zo snel steeg, moet die nu weer net zo hard dalen. De koffie moet goedkoper worden als je naar de grondstoffen kijkt.”