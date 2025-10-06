ECONOMIE
Reddingsactie voor gestrande klimmers Mount Everest na sneeuwval

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 6:40
KATHMANDU (ANP/RTR) - Op de Mount Everest is een reddingsactie gaande om honderden gestrande klimmers naar beneden te halen, meldt de BBC. Het Chinese staatsmedium CCTV meldt dat zo'n 350 bergbeklimmers veilig naar beneden zijn gehaald. Met ongeveer tweehonderd anderen is volgens CCTV door de reddingsdienst contact gelegd.
Een Chinees medium meldde dit weekend dat er circa duizend bergbeklimmers en toeristen waren gestrand rondom de Mount Everest vanwege een hevige sneeuwstorm. Een van de bergbeklimmers, de 29-jarige Geshuang Chen, liet aan de BBC weten dat er in één nacht een meter sneeuw was gevallen. Zijn gids besloot daarop de tocht naar boven af te breken.
Hoe betrouwbaar de informatie van Chinese media over de reddingsacties is, is volgens de BBC onduidelijk. Er zijn weinig journalisten actief rondom de hoogste berg op aarde.
Honderden omwonenden en reddingswerkers zijn ingezet om sneeuw te ruimen. Gidsen in het gebied spreken van ongebruikelijk weer voor de tijd van het jaar.
