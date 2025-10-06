ECONOMIE
Al ruim 50 lichamen gevonden onder puin van school in Indonesië

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 6:14
SIDOARJO (ANP/AFP) - Het dodental door het instorten van een school in Indonesië is opgelopen tot 54, melden reddingswerkers maandag. Er worden nog zeker dertien mensen vermist. De hulpdiensten hopen de zoek- en reddingsactie naar de overgebleven lichamen maandag af te ronden.
De kostschool op het Indonesische eiland Java stortte een week geleden in. Dat gebeurde tijdens het middaggebed. Het is het dodelijkste incident in Indonesië dit jaar, meldt het nationale calamiteitenagentschap.
Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting loopt nog. De eerste bevindingen wijzen volgens deskundigen op een gebrekkige bouwkwaliteit. Er zou een verdieping in aanbouw zijn ingestort.
