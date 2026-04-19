Reddingsvest van Titanic-overlevende levert bijna 770.000 euro op

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 9:49
LONDEN (ANP) - Een reddingsvest van de gezonken Titanic is geveild voor 670.000 pond (bijna 770.000 euro), melden Britse media. Eersteklaspassagier Laura Mabel Francatelli droeg dit voordat ze een reddingsboot betrad, als een van de zevenhonderd overlevenden van de wereldberoemde scheepsramp in april 1912.
Het gaat volgens het Britse veilinghuis Henry Aldridge & Son om het enige reddingsvest van een Titanic-overlevende dat ooit op een veiling is aangeboden. Francatelli en andere inzittenden van reddingsboot 1 hebben hun naam op het reddingsvest geschreven.
Voor de veiling werd rekening gehouden met een prijs van tussen de 250.000 en 350.000 pond. Bij dezelfde veiling werden ook andere voorwerpen van de Titanic aangeboden. Onder meer de BBC meldt dat een zitkussen van een reddingsboot is verkocht voor 390.000 pond.
