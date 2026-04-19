Baanwielrenner Lavreysen strandt in kwartfinales sprint Hongkong

HONGKONG (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is bij de wereldbeker in Hongkong op het onderdeel sprint al in de kwartfinales uitgeschakeld. De regerend olympisch en wereldkampioen redde het niet tegen de Japanner Kaiya Ota.

Lavreysen (29) won de eerste race, maar moest daarna twee keer zijn meerdere erkennen in Ota. De Brabander won tijdens de laatste twee Spelen goud op de sprint en is bij de wereldkampioenschappen sinds 2019 ongeslagen op het onderdeel.

Lavreysen won vrijdag met Roy van den Berg en Tijmen van Loon zilver op de teamsprint en veroverde een dag later goud op het onderdeel keirin.

Hetty van de Wouw (27) strandde zondag op de keirin in de eerste ronde. Twee jaar geleden pakte ze op het onderdeel zilver op de Spelen en de WK.